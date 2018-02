Deel dit artikel:











Overval op Big Bazar in Emmen [update] Twee mannen hebben een overval gepleegd op de Big Bazar aan de Houtweg in Emmen (foto: Van Oost Media) De Big Bazar is tijdelijk gesloten (foto: Persbureau Meter)

EMMEN - Twee mannen hebben vanmiddag een overval gepleegd op de Big Bazar aan de Houtweg in Emmen. Daarbij zou met een vuurwapen zijn gedreigd.

Het is onduidelijk of de overvallers iets hebben buitgemaakt. Het tweetal ging er vervolgens samen op een fiets vandoor. Volgens de politie gaat het om een blanke en een getinte man, beiden halverwege de 40. Ze hadden donkere kleding aan.



Omdat de twee mogelijk een vuurwapen hebben, roept de politie mensen op verder geen actie te ondernemen, maar alleen 112 te bellen.



Update 20.30 uur: De politie laat via een Burgernet-melding weten dat de overvallers nog altijd niet gevonden zijn.