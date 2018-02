Mogelijk één kraamafdeling voor drie Treant-ziekenhuizen

EMMEN - Treant Zorggroep onderzoekt momenteel het plan voor één kraamafdeling in Emmen. Dat betekent dat bevallen in de twee andere Treant-ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal dan niet meer mogelijk zou zijn.

De afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde in Emmen zijn sinds 18 december juist gesloten vanwege een tekort aan kinderartsen . "Omdat het moeilijk is nieuwe kinderartsen aan te trekken, werkt Treant op dit moment ook alternatieve scenario’s uit voor de inrichting van de zorg van de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde bij de drie ziekenhuislocaties", schrijft Treant Volgens Treant is een van de scenario's dat de twee afdelingen geconcentreerd worden op één of meerdere locaties. De zorggroep verwacht dit voorjaar een besluit te nemen over de scenario's.Volgens medewerkers is er intern gezegd dat er een onderzoek komt naar concentratie in Emmen, meldt Dagblad van het Noorden . De verloskunde in Stadskanaal zou dan eerst dichtgaan. De krant schrijft dat de achterliggende oorzaak is dat er landelijk strengere normen komen voor het aantal bevallingen dat een ziekenhuis moet begeleiden.Een ziekenhuis zou minstens duizend bevallingen moeten begeleiden en dat aantal wordt door geen van de drie Treant-ziekenhuizen gehaald, schrijft de krant. Door de drie kinderafdelingen samen te voegen zouden er genoeg bevallingen overblijven om wél aan de norm van duizend bevallingen te voldoen.Treant heeft voor de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde in Emmen tot nu toe één kinderarts gevonden. Drie kinderartsen zijn nog steeds ziek. De zorg van de afdelingen van het Scheper Ziekenhuis is sinds halverwege december in handen van de twee andere ziekenhuizen van Treant; Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. In enkele andere gevallen zijn andere ziekenhuizen in de regio ingeschakeld, aldus Treant.