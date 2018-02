Deel dit artikel:











Twee broers horen jaar cel tegen zich eisen voor uitgaansgeweld in Emmen De officier van justitie wil celstraffen voor de broers (foto: pixabay.com)

EMMEN/GRONINGEN - Twee broers van 26 en 23 jaar uit Emmen en Klazienaveen hebben een jaar celstraf tegen zich horen eisen voor openlijke geweldpleging in Emmen. Van die celstraf moeten vier maanden voorwaardelijk zijn. Dat vindt de officier van justitie.

De mannen zouden zich twee jaar geleden, in de nacht van 15 december 2015, in het centrum in Emmen schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging. Een ruzie mondde uit in een vechtpartij. Hierbij waren meerdere groepen betrokken. Volgens de broers was het gewoon gezellig, die nacht in Emmen. Ze ontkennen schuldig te zijn.



Hoofdletsel

De 23-jarige Klazienavener kreeg ruzie met een fietser. Deze werd na een woordenwisseling tegen de grond gewerkt en vervolgens geslagen. Een andere fietser bemoeide zich ermee. Zo ontstonden meer vechtpartijen. Eén slachtoffer liep hoofdletsel op en verwondingen aan schouder en ribben, één slachtoffer moest naar het ziekenhuis. In totaal deden vier personen aangifte.



De 23-jarige man zei tegen de rechter dat de drank die avond rijkelijk had gevloeid. Hij kon zich daarom weinig herinneren. De 26-jarige man zei dat hij zich 'op een gegeven moment' had verweerd tijdens een ruzie. Op basis van camerabeelden, aangiftes en getuigenverklaringen werden de mannen herkend en twee weken later opgepakt.



PTSS na vechtpartij

Twee slachtoffers waren vandaag in de rechtszaal aanwezig. Een van hen heeft ptss overgehouden aan het geweld. Hij kan sinds het gebeuren niet meer volledig werken.



De advocaten van de broers schrokken van de eis. "Te veel vage getuigenverklaringen en tegenstrijdigheden." Zij vroegen aan de rechters de mannen vrij te spreken wegens onvoldoende bewijs. "Mocht u wel tot een veroordeling komen, dan gaat u me toch niet vertellen dat deze mannen twee jaar na dato nog even acht maanden mogen zitten?"



De broers hebben een klein strafblad, maar hebben hun leven op de rit. Twee slachtoffers vroegen een schadevergoeding van ruim 8.000 euro. De rechtbank doet op 5 maart uitspraak in deze zaak.