Erectiepilverdachten op borgtocht vrijgelaten

DEN HAAG/KLAZIENAVEEN - Het duo dat tweeënhalve week geleden werd opgepakt voor handel in het verboden erectiemiddel kamagra is op borgtocht vrijgelaten.

Het Openbaar Ministerie in Den Haag laten weten dat de 48-jarige man en de 44-jarige vrouw na het betalen 'van een substantieel' bedrag weer naar huis mochten. "Dat geld is een garantie dat ze straks komen opdagen tijdens hun proces", aldus een woordvoerder.De man en vrouwen werden op 31 januari opgepakt bij een politie-inval aan de Pollux in Klazienaveen. Volgens de politie Haaglanden handelden de twee via internet in erectiemiddelen. De website van de verdachten werd uit de lucht gehaald.Agenten uit Den Haag stuitten op de internetadvertentie van de twee. Zij leiden ook het onderzoek, vanwege hun ervaring op dit gebied.Kamagra is een medicijn dat vergelijkbaar is met het bekende viagra. Het helpt mannen die last hebben van erectieproblemen. Kamagra mag in Nederland niet verhandeld worden. Andere medicijnen zijn alleen legaal te verkrijgen op recept van een arts.