PvdA Borger-Odoorn is parkeeroverlast zat: Wanneer wordt er eens gehandhaafd?

BORGER - De PvdA in Borger-Odoorn trekt aan de bel over de parkeeroverlast op drie pleinen in de gemeente. Vooral op het nieuwe plein in Borger staan dagelijks veel auto's gestald. De gemeente doet er vooralsnog niets aan. "Hier worden we niet blij van", zegt PvdA-raadslid Marjoleine Schoevers.

Zo maar een late maandagmiddag op het plein in Borger. "Ik tel nu zeker tien auto's", constateert Schoevers. "En of je hier eigenlijk mag parkeren, dat is nogal onduidelijk. Er staan wel bordjes, maar dat zijn fantasiebordjes, die geen rechtsgeldigheid hebben. Wij willen weleens weten wat de gemeente nu wil met de pleinen in Borger, in Odoorn en met het net nieuwe plein in Valthe. En wanneer wordt er eens gehandhaafd?"Als het aan de PvdA ligt, dan is het gedaan met auto's op het plein. De partij ziet liever dat er ruimte is voor mensen, terrassen en activiteiten. "De huidige situatie is ook onveilig voor voetgangers en fietsers."In oktober vorig jaar kondigde het gemeentebestuur al aan dat parkeren verboden zou worden en dat er gehandhaafd zou worden. Maar die belofte is nog niet ingevuld, zo erkent wethouder Freek Buijtelaar van Gemeentebelangen. "Kijk, onze lijn is helder: we willen niet dat er op de pleinen geparkeerd wordt. Maar dan moet je dat ook handhaven, anders heeft het geen zin. En daar zit het probleem. We moeten daarvoor als gemeente een BOA, een buitengewone opsporingsambtenaar, aanstellen. Dat kost geld en dat moeten we eerst aan de raad vragen. Maar we gaan dat voor de zomer regelen", aldus de wethouder.