Container uit protest op terrein voormalige Prins Bernhardhoeve Zuidlaren

ZUIDLAREN - Op de plek van de voormalige Prins Bernhardhoeve (BHV) in Zuidlaren staat sinds vanmiddag een container met vlaggen van de Albert Heijn en de slogan 'Stop de Soap BHV'.

Inwoner en CDA-lid Harry Larkens heeft de container geplaatst, omdat hij het naar eigen zeggen zat is. "We worden aan het lijntje gehouden. De politiek beslist maar niet, dus wij willen dat met deze actie wat oppeppen. Wij zijn het zat om tegen deze vlakte aan te kijken. Het is een groot leeg gat in Zuidlaren."Al weken is er onduidelijkheid over de mogelijke komst van een tijdelijke supermarkt van de Albert Heijn op het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve. Eigenaar Hans Hendrikse van de Albert Heijn wil al jaren een tijdelijke supermarkt bouwen op het braakliggend terrein. Zijn supermarkt is te klein en heeft te weinig parkeerruimte. De gemeente begreep zijn probleem en verstrekte twee jaar geleden een vergunning.Maar over de huurovereenkomst werd Hendrikse het niet eens met projectontwikkelaar Leyten en de gemeente, die toen samen eigenaar waren van het terrein. Het plan voor een tijdelijke supermarkt bleef liggen. "Ik wil dat er schot in de zaak komt en dat er knopen worden doorgehakt. Ik wil de politiek wakkerschudden. Mensen trekken weg naar andere plaatsen om boodschappen te doen", aldus Larkens.Morgenavond praat de gemeenteraad verder over het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve.