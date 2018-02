Deel dit artikel:











Zaalvoetbalsters Oranje nemen revanche op Finland Oranje wint in Leek met 2-0 van Finland (foto: Karin Mulder/ RTV Drenthe) Tweevoudig international Reneé Huizinga uit Tynaarlo (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

ZAALVOETBAL - Na het 3-1 verlies van gisteravond in Drachten tegen Finland hebben de zaalvoetbalsters van Oranje vanavond in de return in Leek revanche genomen. Nederland, met Renée Huizinga uit Tynaarlo en Annet Bolk uit Hoogeveen, won met 2-0.

Geschreven door Karin Mulder

In de eerste helft maakten de Finse vrouwen een eigen doelpunt. De 2-0 kwam op naam van Milenca van Ee. Na de rust werd er niet meer gescoord.



Sinds 2010 bestond er geen vertegenwoordigend zaalvoetbalteam voor vrouwen meer in ons land. Gisteren was de eerste wedstrijd in acht jaar. De vrouwen, onder leiding van bondscoach Marius Privée, willen zich plaatsen voor het EK in 2019.