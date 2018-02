Deel dit artikel:











Dost maakt succesvolle rentree in bizar duel Bas Dost maakte vanavond een succesvolle rentreee bij Sporting Portugal (EPA/PAULO NOVAIS)

VOETBAL - Bas Dost maakte vanavond, nadat hij een aantal duels moest missen vanwege een bovenbeenblessure, een succesvolle rentree bij Sporting Portugal. De oud-spits van FC Emmen scoorde de 1-1 bij Tondela en diep in blessuretijd gaf hij, met wat hulp, de assist op de winnende treffer.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Sebastián Coates werd de gevierde man in het competitieduel dat een bizar slot kende. Sporting speelde meer dan een half uur met tien man vanwege een rode kaart en leek duur puntenverlies te moeten incasseren in de strijd om de titel.



98e minuut

Vier minuten blessuretijd kwamen erbij. Die waren bijna verstreken toen een speler van de thuisclub geblesseerd raakte. Die blessurebehandeling duurde zo'n twee minuten, waarna er zeker nog drie minuten werden gespeeld. In die drie minuten, om exact te zijn in de 98e minuut, scoorde Sporting de belangrijke 1-2.



Gedeeld tweede

De ploeg van Dost, die inmiddels 20 competitietreffers achter zijn naam heeft, staat dankzij de overwinning op de derde plaats met evenveel punten als nummer twee Benfica. Koploper Porto heeft twee punten meer en speelde bovendien een duel minder.