Inwoners gaswingebied rond Wapse en Eesveen maken zich zorgen

WAPSE - Verontruste inwoners van het gaswingebied rond Wapse en Eesveen gaan samenwerken. Ze maken zich grote zorgen over de plannen van gas- en olieproducent Vermilion.

De afgelopen maanden is er vanuit de gemeenten Westerveld, Steenwijkerland en Weststellingwerf veel protest gekomen tegen de plannen van het bedrijf. Dat wil in het gebied versneld gas winnen en nieuwe putten aanleggen.Jeannette van der Velde van de groep Gaswinning Eesveen vindt de plannen van het Canadese bedrijf maar niks. "We zijn bang dat er steeds meer gas gewonnen gaat worden. We hebben in Wapse gezien dat het daar toeneemt, omdat het gasveld groter is dan gedacht. Als je daar gaat boren dan moet je onder het Drents-Friese Wold door ."Waar Gaswinning Eesveen ook over valt, is de transparantie van het bedrijf rond de gaswinning. Van der Velde: "Wat gaat Vermilion precies doen en met welke snelheid? Het is voor ons als bewoners niet duidelijk. Wij hebben nog geen contact gehad met Vermilion."Volgens Van der Velde weet haar eigen gemeente ook niet veel meer over de gang van zaken. "De fracties verdiepen zich wel in de zaak, maar ze worstelen met de vraag waar ze invloed op hebben."Een grote zorg voor de vijftien mensen van Gaswinning Eesveen is eventuele schade aan gebouwen als gevolg van de gaswinning. "En de afhandeling van die schade is lastig. De effecten zullen misschien pas over vijftien jaar zichtbaar worden."De groep onderzoekt of er al schade aan panden is. "Sommige landbouwers zeggen dat hun grond wegzakt. We hebben iemand geraadpleegd en die is komen kijken. Die geeft aan dat dat door gaswinning komt."