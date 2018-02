Overvallers Big Bazar in Emmen nog voortvluchtig

EMMEN - De twee overvallers die gisteren de winkel Big Bazar in Emmen overvielen, zijn nog steeds voortvluchtig. Dat laat de politie weten.

Rond 16.30 uur liepen twee nog onbekende mannen de zaak aan de Houtweg binnen. Ze bedreigden de kassamedewerker met een vuurwapen. Wie de verdachten zijn, is nog niet bekend, zegt woordvoerder Robert-Jan Valkema van de politie.De blanke en getinte man, beiden halverwege de 40, pakten een onbekend bedrag uit de kassa. Getuigen zagen de twee vervolgens samen op één fiets vluchten. Ze staken de Houtweg over en reden verder in de richting van Laan van het Kinholt. De verdere route is nog onbekend.