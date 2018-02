Stelling: Ik voel me onveilig op de fiets

ASSEN - Vele fietsers voelen zich niet prettig in het verkeer. Uit een onderzoek van de ANWB onder 22.000 leden blijkt dat 27 procent van hen zich niet veilig voelt op de fiets.

De ANWB deed onderzoek in 28 Nederlandse gemeenten, waaronder in de Drentse gemeenten Assen en Emmen. Assen komt er relatief goed uit. 20 procent van de deelnemende ANWB-leden voelt zich onveilig op de fiets. In Emmen is dat percentage hoger: daar voelt 26 procent van de deelnemers zich onveilig op de fiets. Het meest onveilig voelen Amsterdammers zich op de fiets.In Nederland zijn we trots op alle faciliteiten voor fietsers. Maar er zijn genoeg gevaarlijk kruisingen, hobbels en gaten in fietspaden en stukken waar je de weg moet delen met automobilisten. Hoe veilig voel jij je op de fiets?