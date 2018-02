Deel dit artikel:











Video: otter geboren in Assen Goed nieuws! In Assen is een otter geboren (Foto: Peter Venema)

In Assen is een otter geboren. Dat is te zien op cameravalbeelden van Peter Venema. Op de beelden zie je een moeder en een jonge otter. En dat is goed nieuws!





"Dat er nu een otter geboren is, betekent dat er sowieso twee otters in Assen zitten", vervolgt Jansman. "En dat hebben ze op eigen kracht gedaan."



Onzichtbaar

De otter kwam het afgelopen jaar veel in het nieuws omdat ze nogal eens het slachtoffer werden van het verkeer. Toch is dat volgens Jansman niet alleen maar negatief.



"Dat er relatief veel otters worden doodgereden klinkt heel vervelend, maar het zegt ook wat over de populatie. De otter is redelijk onzichtbaar en je ziet hem eigenlijk alleen aan sporen en bijvoorbeeld op cameravallen. Het betekent dus dat hun leefgebied uitbreidt en dat er meer zitten."



"Een otter krijgt relatief weinig nakomelingen", legt otterdeskundige Hugh Jansman van de Wageningen Universiteit uit. "Ze worden laat seksueel actief en krijgen per worp meestal één à twee jongen.""Dat er nu een otter geboren is, betekent dat er sowieso twee otters in Assen zitten", vervolgt Jansman. "En dat hebben ze op eigen kracht gedaan."De otter kwam het afgelopen jaar veel in het nieuws omdat ze nogal eens het slachtoffer werden van het verkeer. Toch is dat volgens Jansman niet alleen maar negatief."Dat er relatief veel otters worden doodgereden klinkt heel vervelend, maar het zegt ook wat over de populatie. De otter is redelijk onzichtbaar en je ziet hem eigenlijk alleen aan sporen en bijvoorbeeld op cameravallen. Het betekent dus dat hun leefgebied uitbreidt en dat er meer zitten."