Geopark de Hondsrug behoudt UNESCO-status Goed nieuws voor Geopark de Hondsrug (foto: RTV Drenthe / Andries Ophof) Geopark de Hondsrug behoudt UNESCO-status (foto: RTV Drenthe / Andries Ophof) Geopark de Hondsrug mag UNESCO in de naam blijven vernoemen (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

BORGER - Goed nieuws voor het Hondsrug UNESCO Global Geopark. Het behoudt de internationale status tot en met 2021.

Het Drentse geopark, tussen Coevorden en Groningen, is een geologisch, ecologisch en cultuurhistorisch rijk en uniek gebied dat 150.000 jaar geleden ontstond.



Samenwerken

De UNESCO-status is volgens Cathrien Posthumus van geopark de Hondsrug een soort Michelinster. "Maar je moet zelf proberen steeds door te werken aan verbetering van het verhaal van het gebied. Dat maakt het voor toeristen interessanter en het maakt het voor de bewoners leuker."



"We moeten een aantal dingen extra doen, zoals educatie of samenwerken met andere geoparken in Europees verband. Een beetje extra steun zou wel mooi zijn, onder andere in de vorm van financiën", vult Jacob Bruintjes van het bestuur van de Hondsrug aan.



Gele kaarten

De eisen die UNESCO aan een geopark stelt, worden steeds verder aangescherpt. Van de 35 gebieden die opnieuw zijn beoordeeld, hebben 12 een gele kaart ontvangen. Dat is meer dan een derde. Deze geoparken dreigen hun status kwijt te raken. Zij zullen de komende twee jaar extra moeten inspannen om de UNESCO-status te behouden.



Bijzondere eigenschappen

Andrée van Es, voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie, vindt dat geopark de Hondsrug bijzondere eigenschappen heeft. "Het is een gebied van bijzondere geologische en landschappelijke waarden. De UNESCO-status benadrukt de inspanningen van de stichting voor het ontsluiten van geologisch erfgoed, het bieden van educatie en informatie, het versterken van de regionale identiteit en de bijdrage aan duurzame ontwikkeling."



Volgens Van Es doet het geopark het heel goed. "Het heeft de titel verdiend door allerlei activiteiten. Het is het enige UNESCO-geopark van Nederland. Dat is heel bijzonder, want er zijn wereldwijd zo'n 170 en in Europa zo'n 70 geoparken. Dus je bent lid van een groot internationaal netwerk, maar wel als enige van Nederland."



Belevingsroute

Geopark de Hondsrug is inmiddels druk bezig met de toekomst, om ook na 2021 de UNESCO-status te houden. "We willen een soort landschapsplan maken, zodat je het hoogteverschil van de Hondsrug beter kunt ervaren. In het Hunzebos willen we een belevingsroute maken. Zodat je met een app het verhaal van de Hondsrug kunt ervaren", aldus Posthumus.



Van Es benadrukt dat UNESCO 'slechts' het bordje geeft. "Daarmee zeggen de verschillende overheden: we nemen de verantwoordelijk op ons om dit te behouden en te ontwikkelen. Ook nemen we de verantwoordelijkheid om financiële middelen te zoeken. Dat doen de provincie en gemeenten al. Het zou mooi zijn als ook het bedrijfsleven een verantwoordelijkheid inneemt, net als hoge scholen en universiteiten. Dus ook daar moet samengewerkt worden", benadrukt Van Es.