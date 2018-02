Deel dit artikel:











Russische beer onderweg: haal de schaatsen maar tevoorschijn De kans op natuurijs is de komende week erg groot (Foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

ASSEN - Een marathon op natuur, ijsbanen die open gaan en heel misschien kunnen er volgende week zelfs wel toertochten worden verreden. De Russische beer is onderweg naar Nederland.

Volgens weerman John Havinga van Noorderweer wordt het de komende week flink koud.



Russische beer

De Russische beer is een term uit de meteorologische wereld. Hiermee wordt een koude, droge lucht uit het Oosten bedoeld. “Op dit moment komt er koude lucht vanuit Siberië naar Nederland”, weet Havinga.



“Tot vrijdag levert dat ’s nachts temperaturen tot min vijf graden op. In het weekend kan de temperatuur ’s nachts op sommige plekken dalen tot negen graden onder het vriespunt.”



Ook overdag wordt het kouder, met temperaturen rond het vriespunt. En dat maakt Havinga positief over de kansen op natuurijs. “Ik acht de kans op een marathon op natuurijs erg groot. Daarnaast verwacht ik dat verschillende natuurijsbanen open gaan.”



Kans op toertochten?

Mocht de vrieskou echt doorzetten, dan is het zelfs een kansje dat er toertochten kunnen worden geschaatst. “Maar dan heeft het ijs wel hulp nodig van de waterschappen”, zegt Havinga. “Zij zullen de gemalen moeten uitzetten, zodat de stroming uit het water gaat.”



Eigenlijk had deze vorstperiode een maand eerder moeten komen, zegt Havinga. "Dan hadden we het nu gehad over een Elfstedentocht. Nu is de zon alweer een stuk warmer. Maar volgende week lijkt het overdag bewolkt te zijn en dat is gunstig."