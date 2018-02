Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 20 februari In Zuidlaren is uit protest een container geplaatst op het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van 20 februari: Drenthe is en blijft de motorprovincie van Nederland. Een inwoner van Zuidlaren voert actie op het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve. Molukse Assenaar eert oud-premier Lubbers en in Assen is een jonge otter geboren.