Riannes wandeling van Meppel naar Parijs: Het gaat boven verwachting goed

MEPPEL/PARIJS - Het einde van de tocht naar Parijs is in zicht voor Rianne Kok uit Meppel. Te voet maakt ze deze bijzondere tocht en inmiddels is ze twee weken onderweg.

Het gaat boven verwachting goed Vincent Kok

Rianne Kok (40) heeft jarenlang last gehad van een continue gesuis in haar oren, ook wel Tinnitus genoemd, een aanhoudend en oorverdovend intern geluid. Inmiddels gaat het na medische ingrepen beter met haar. Om die donkere periode achter haar te laten, loopt ze momenteel van Meppel naar Parijs.Haar man Vincent Kok vergezelt haar. "We zijn ongeveer 160 kilometer van Parijs. Ze loopt veertig kilometer per dag. Een gedeelte loopt ze hard en een stuk wandelt ze. Maar het wordt steeds zwaarder, dus Rianne wandelt nu meer dan rennen."In drie weken tijd loopt Rianne de route. Ze koos voor Parijs, omdat ze er nog nooit is geweest en omdat het de stad van de liefde is. Want zonder de liefde van haar dierbaren had ze de strijd tegen Tinnitus nooit gewonnen.Qua conditie gaat het goed, geeft Vincent aan. "Rianne heeft weinig last van blaren. Haar voeten doen wel zeer. Het is koud, maar daar kun je je tegen kleden. Gisteren hebben we pas voor het eerst een regendag gehad. Dus qua weer hebben we het wel getroffen."Overnachten doen Vincent en Rianne in een camper. "Die hebben we gesponsord gekregen. Op haar eindpunt zoeken we een plek voor de camper en daar overnachten we." Op veel andere luxe hoeft Rianne niet te rekenen, lacht haar man. "Er is geen masseur of luxe aanwezig. Een baantje trekken in het lokale zwembad, dat is wel een optie."Rianne komt iets eerder aan dan de geplande datum van 26 februari. "We komen de 24e in Parijs", vertelt Vincent. "De kinderen en andere familie komen ook naar Parijs en zullen haar ontvangen bij de finish."Rianne en Vincent hebben een goed doel gekoppeld aan de lange wandeling. "Een eindbedrag weten we nog niet, omdat er nog steeds bedragen binnenkomen. Maar we zitten zeker op 4500 euro. Het gaat boven verwachting goed." Het geld is bestemd voor de PAAZ-afdeling van het Diaconessenhuis in Meppel. Dat is de psychiatrische afdeling waar Rianne zelf ook lange tijd behandeld is.