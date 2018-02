Veel glasvezel-huishoudens in Midden-Drenthe kampen met televisiestoring

BEILEN - Na het probleem van een tekort aan graafmachines bij het aanleggen van het glasvezelnetwerk in Midden-Drenthe, klagen bewoners nu over storingen in het net.

Tussen 20.00 en 21.00 uur 's avonds krijgen de providers de meeste klachten binnen. Bij veel huishoudens staat de interactieve televisie meerdere keren een paar seconden stil. "Sinds februari hebben we meer dan gemiddeld veel mensen aan de telefoon hangen," zegt Martijn Schafstad van providers Fiber en Stipte.Maar de providers zijn niet de veroorzaker van het probleem. Alle drie de providers ontvangen namelijk dezelfde klachten. De storing zit in de apparatuur die gebruikt wordt.Roel Seele, van Sterk Midden-Drenthe, is druk bezig met het verhelpen van de problemen. Volgens hem wordt de storing in de avond veroorzaakt door een overbezetting van het netwerk. De problemen doen zich namelijk ongeveer sinds de jaarwisseling voor, sinds meer mensen gebruik zijn gaan maken van het netwerk. Hij hoopt dat de storing binnen enkele weken is verholpen.Het glasvezelnetwerk had al eind 2017 af moeten zijn. Volgens Seele zorgen de huidige storingen en problemen niet voor meer vertraging. "Een paar weken strenge vorst is het enige wat nog roet in het eten kan gooien en de planning overhoop kan halen."