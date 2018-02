Deel dit artikel:











Vacature: RTV Drenthe zoekt een Eindredacteur nieuws RTV Drenthe zoekt een eindredacteur nieuws

RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. We houden Drenthe op de hoogte van het laatste nieuws, sport, evenementen en activiteiten. RTV Drenthe is niet ván Drenthe, niet vóór Drenthe maar is Drenthe. Een positie die we nu hebben en willen (be)houden.





Eindredacteur nieuws (36 uur) m/v





Dit ga je doen

Als Eindredacteur geef je leiding aan de voorbereiding, productie en samenstelling van de uitzendingen. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de uitzending en de kwaliteit van de medewerkers. Je ontwikkelt mede het programmabeleid op basis van jouw visie op regionaal nieuws. Je bent lid van het RBT (redactioneel beleidsteam).



Om dit te realiseren zoekt RTV Drenthe een sprankelende eindredacteur die onze verslaggevers en redacteuren elke dag inspireert om als eerste het Drentse nieuws te brengen. Jij als eindredacteur helpt onze medewerkers tot het beste resultaat te komen. Je bent in staat in te schatten welk nieuws in welke vorm op welk platform het beste tot z’n recht komt. Je vindt communiceren belangrijker dan zenden.



Wie is de eindredacteur?

Je denkt en werkt op hbo-niveau, je hebt journalistieke ervaring en leidinggevende ervaring. Je hebt een open stijl van leidinggeven, daadkrachtig maar flexibel waar nodig. Daarnaast heb je een visie op de ontwikkeling van RTV Drenthe. Je bent creatief en houdt van vernieuwen en verbeteren.



En ’t beste veur ’t leste:



Je kent Drenthe, de Drentse taal en je hebt hart voor Drenthe!



Wat bieden wij?

Een enthousiast team en een werkplek in de mooiste provincie van Nederland. De functie wordt gehonoreerd volgens de omroep CAO.



Interesse?

Meer informatie over deze vacature wordt graag verstrekt door Dink Binnendijk, Directeur/Hoofdredacteur tel: 0592 - 33 80 80.



Heb je interesse in deze functie



