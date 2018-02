'Boek Dood door eigen vuur maakt duidelijk wat er in Mali gebeurde'

ASSEN - Het boek 'Dood door eigen vuur' is vandaag verschenen. In het boek staat onder meer het verhaal van twee militairen van de Johan Willem Frisokazerne in Assen die om het leven zijn gekomen in Mali toen een ondeugdelijke mortier ontplofte.

Charles Sanders is de schrijver van het boek. "Het boek was het initiatief van de advocaat van de nabestaanden. Zij wilden alle details op laten tekenen door mij", vertelt de auteur. "De nabestaanden vonden dat belangrijk, omdat ze duidelijk wilden maken wat er gebeurd was."Op de vraag of het boek een aanklacht is geworden, antwoordt Sanders: "Ja, een aanklacht over wat Defensie beter en anders had kunnen doen. Die explosie van die mortier in Mali, Defensie had kunnen weten dat de kwaliteit niet goed was. Eerder hadden de Amerikanen al gewaarschuwd voor het materieel."Volgens de schrijver lagen de mortieren te bakken in een container in Mali. "De temperatuur liep gemiddeld op naar veertig graden. Dat is niet bevorderlijk voor mortiergranaten." Militairen Kevin Roggeveld en Henry Hoving kwamen om toen de ondeugdelijke mortier ontplofte.De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) velde vorig jaar een hard oordeel over de werkwijze van Defensie in Mali, waarbij de militairen moesten werken met onveilige munitie.Of de nabestaanden na het verschijnen van het het boek nu hun vizier op Defensie gaan richten, weet de schrijver niet.