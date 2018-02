Vacature: RTV Drenthe zoekt een freelance online verslaggever

Zit video in je DNA? Denk je in beeld en doe je niets liever dan online pakkende en creatieve verhalen vertellen? Wil je de ene dag video’s maken van belangrijk nieuws en de volgende dag een feel good-item maken? En ben je flexibel inzetbaar?

Dan heeft RTV Drenthe misschien wel de baan voor jou!Wij zoeken een enthousiaste,freelance online verslaggever m/vJe schrijft verhalen, gaat zelfstandig op pad met een camera, actioncam of telefoon en levert nieuwsverhalen voor de website uit de hele provincie. Ook vertaal je jouw nieuws naar social media.Voor deze functie denk je online first en ken je de weg op social media. Je bent communicatief vaardig, creatief en je kunt zelfstandig werken. Je hebt ervaring met monteren en kunt met een videocamera overweg.Kennis van Drenthe en de Drentse taal is een pre. Je voelt je thuis in de regionale journalistiek. Het hebben van een rijbewijs is een vereiste.Meer informatie over deze vacature wordt graag verstrekt door Marieke Rosier, Eindredacteur Nieuws, telefoonnummer 0592-338080.Heb je interesse in deze functie stuur dan voor 6 maart 2018 je sollicitatie en cv naar de afdeling P&O, o.v.v. online verslaggever.----------------------------RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. We houden Drenthe op de hoogte van het laatste nieuws, sport, evenementen en activiteiten. RTV Drenthe is niet ván Drenthe, niet vóór Drenthe maar is Drenthe. Een positie die we nu hebben en willen (be)houden.