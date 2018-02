Deel dit artikel:











Man is boos over internetverbinding en gooit betonblok van viaduct De verdachte wordt verdacht van poging tot doodslag (foto: Pixabay.com)

APPELSCHA - De 35-jarige man die op 31 augustus vorig jaar vanaf een viaduct over de N381 bij Appelscha een stuk beton op de weg gooide, was ontevreden over de internetverbinding in de instelling waar hij op de moment verbleef.

Dat verklaarde de inwoner van Rekken voor de rechtbank in Leeuwarden.



De officier van justitie eiste voor poging tot doodslag anderhalf jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Volgens de officier veroorzaakte de verdachte een levensgevaarlijke situatie. De inzittenden van passerende auto’s hadden dodelijk geraakt kunnen worden. "Dit is de nachtmerrie van veel automobilisten", aldus de officier.



Beton

De verdachte had aan het begin van de avond een stuk beton van tien bij vijftien centimeter en bijna twee kilo zwaar vanaf het viaduct Terwisscha bij Appelscha naar beneden gegooid. Een eerste auto kon de steen nog ontwijken, maar een automobilist die er achteraan kwam kon dat niet. De auto raakte beschadigd en kreeg een klapband. De stenengooier was al weggefietst. Door via Facebook een signalement van de dader te geven, kwam de politie de man op het spoor.



Slechte internetverbinding

De man verbleef op dat moment in een instelling voor begeleid wonen in Appelscha. Hij heeft een verstandelijke beperking en hij lijdt aan verschillende stoornissen, waaronder autisme. De reden dat hij de steen had gegooid was volgens eigen zeggen een slecht functionerende internetverbinding. Hij wilde mensen laten schrikken, zei hij later, om zo te laten zien dat het hem allemaal teveel werd. Vanwege zijn verstandelijke vermogens kon hij volgens advocate Bonnie van der Veen de gevolgen van zijn daad niet goed overzien.



Hij kwam niet naar de rechtbank, want dit gaf volgens de advocate teveel stress. De man verblijft momenteel op de observatie-afdeling van een kliniek in het Gelderse Rekken.



Verminderd toerekeningsvatbaar

Volgens een psycholoog is hij verminderd toerekeningsvatbaar. De man zou het kwalijke van zijn handelen slechts deels in kunnen zien. Hij had zich voorgenomen om zichzelf te ontwikkelen en hij had daarbij internet nodig. Dat de verbinding slecht was kon hij volgens de psycholoog niet loslaten. De psycholoog adviseerde een behandeling en een voorwaardelijke straf. Dit advies nam de officier over.



De Leeuwarder rechtbank doet op 6 maart uitspraak.