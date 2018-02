Deel dit artikel:











Meppel straks gastvrijer dankzij landelijke proef Pascal Spijkerman van Stad&Co (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Onderzoeker Marie-Anne Simons van MindLogyx. (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

MEPPEL - Gastvrijheid 2.0, dat is het doel. Hoe dat er uit ziet is nog niet bekend, maar Meppel gaat het onderzoeken.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

De Meppeler binnenstad gaat samen met drie andere steden meedoen aan een landelijke proef om de binnenstad nog gastvrijer te maken. Aan de proef zit wetenschappelijk onderzoek vast zodat andere steden kunnen leren van Meppel. De proef bestaat uit twee onderdelen: winkelpersoneel scholen en stadsgastheren en -vrouwen opleiden.



Londen als voorbeeld

"We doen dat naar Londens voorbeeld. Daar heb je The Welcome People. Dat zijn mensen op straat die anderen helpen bij bijvoorbeeld het zoeken naar de juiste route. Daarnaast zijn ze dol op hun stad en automatisch is zo'n city-host dan een ambassadeur voor de stad", legt projectleider Pascal Spijkerman van Stad&Co uit.



Niet alle trainingen werken

"Ook gaan we winkelpersoneel trainen in gastvrijheid. Grote concerns als de Bijenkorf en HEMA doen al dat soort programma's, soms met succes, maar soms ook niet. Wat wij willen is onderzoeken wat werkt en dat uitproberen in Meppel", aldus Spijkerman.



Mensen maken de stad

Maar om te weten wat gastvrijheid nou eigenlijk is en welke gastvrijheid het winkelend publiek verwacht, gaat MindLogyx Retail onderzoek doen. "We willen weten wie deze stad maken. Dat zijn het publiek, ondernemers en bewoners. Wat willen ze? Want of een stad aantrekkelijk en gastvrij is, valt of staat met mensen", vertelt onderzoeker Marie-Anne Simons van Mindlogyx. "Je kunt de beste winkels, de beste voorzieningen en de mooiste zitbankjes in de straten hebben maar alles valt of staat met sociale meerwaarde, de mens dus."



Landelijk onderzoek

Het onderzoek wordt behalve in Meppel ook uitgevoerd in Eindhoven, Zoetermeer en Hilversum. Grote partijen zoals het Detailhandelfonds financieren het. De Meppeler Handels Vereniging is er blij mee. Secretaris Henk Smit: "Zo'n proef en grootschalig onderzoek zijn voor ons alleen onbetaalbaar. Meppel is al heel gastvrij, maar als we met behulp van deze onderzoekers en onze eigen mensen de stad nog gastvrijer kunnen maken, graag!"



Het onderzoek naar gastvrijheid in de vier steden gaat een jaar duren. De uitkomsten van de pilot en het onderzoek worden weer gebruikt om andere binnensteden aantrekkelijker te maken.