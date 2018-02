Tien maanden cel voor stekende asielzoekers

ASSEN/HOOGEVEEN - Twee mannen uit Marokko moeten tien maanden de gevangenis in voor het schoppen, slaan en steken van twee medebewoners in het asielzoekerscentrum in Hoogeveen.

Het tweetal kreeg op 16 november rond middernacht ruzie met medebewoners van het asielzoekerscentrum waar ze wonen. De vechtpartij voor een supermarkt in de wijk De Weide in Hoogeveen ging volgens het Openbaar Ministerie over drugs.Op camerabeelden van de vechtpartij waren verschillende mannen te zien die achter elkaar aan renden en elkaar sloegen en schopten. Op de beelden waren geen messen te zien, doordat de mannen niet vlak voor de camera stonden. Een van de slachtoffers kwam echter terug in het azc met onder meer een snijwond op zijn wang. Het andere slachtoffer brak tijdens de vechtpartij zijn arm.De advocaten van het tweetal stelden tijdens de behandeling van de zaak dat er geen bewijs is dat hun cliënten de daders zijn. Ook de twee mannen herkenden zichzelf niet op de camerabeelden van de vechtpartij. Een beveiliger van het azc herkende de daders wel en dat was voor de rechtbank voldoende.De officier van justitie eiste twee weken geleden 2,5 jaar cel tegen de mannen vanwege poging tot doodslag. De rechtbank vond dat niet bewezen.De rechtbank in Assen veroordeelde het tweetal wel vanwege openlijke geweldpleging en legde hen tien maanden gevangenisstraf op. "Wie van de twee echt heeft gestoken is niet van belang", zei de rechter over het vonnis. "Beide heren hebben een significante bijdrage gehad in de vechtpartij en zijn doelbewust de confrontatie aangegaan."