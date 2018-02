Deel dit artikel:











Ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen laten patiënt gesprek met dokter opnemen Patiënten mogen hun gesprekken met een arts opnemen in de Treant ziekenhuizen (foto: Treant)

EMMEN/HOOGEVEEN - Patiënten in het Scheper Ziekenhuis in Emmen en in Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen worden voortaan nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid om gesprekken met hun arts op te nemen.

Op die manier kunnen zij gesprekken op een later moment nog eens terug luisteren.



Voorzitter van medische staf van Treant Zorggroep Peter Kleingeld licht toe: "Vastleggen van de informatie die dokters tijdens een consult geven, kan voor patiënten erg waardevol zijn. Want alles onthouden, dat is vaak heel lastig. Mensen vinden een bezoek aan de dokter in het ziekenhuis in veel gevallen spannend of zijn onzeker over hun lot. Dat beseffen we heel goed. We hopen op deze manier de patiënt meer grip te geven op het eigen zorgproces."



Advies

Treant volgt met deze aanpak het advies dat artsenfederatie KNMG vorig najaar uitbracht. Uitgangspunt is dat de patiënt opnames maakt voor eigen nut; openbaarmaking van de opnames is niet toegestaan. Opnemen kan met de mobiele telefoon. Tijdens het consult geeft de zorgverlener aan dat het maken van geluidsopnames mogelijk is. Ook de patiënt kan er naar vragen.



Digitaal patiëntendossier

Naast het opnemen van gesprekken is Treant ook bezig met het ontwikkelen van een digitaal patiëntenportaal. Hiermee kunnen zij vanaf eind volgend jaar thuis online toegang krijgen tot hun eigen medisch dossier. Hiermee wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de uitslagen van je eigen laboratoriumonderzoek te bekijken.