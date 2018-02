Deel dit artikel:











App uit Emmen moet muzikanten sneller aan optredens helpen De app (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Een app die muzikanten sneller aan optredens moet helpen. Deze is ontwikkeld in Emmen en sinds kort in de app-stores te vinden.

Geschreven door Janet Oortwijn

Unplug and play artiestenvereniging uit Emmen kreeg het op een gegeven moment te druk. "We hadden een Facebookgroep waar wij oproepjes plaatsen van optredens waar bands voor worden gezocht", zegt voorzitter Jannet Westebring van de vereniging.



Nieuwe app

De vereniging draait op vrijwilligers en heeft momenteel 4.200 leden. "Op een gegeven moment werd het echt werk." Daarom werd gezocht naar een app waarmee artiesten optredens kunnen zoeken. "Die bleek niet te bestaan. Wel apps waarbij mensen uit muzikanten kunnen kiezen."



Dus werd het tijd om zelf een app te ontwikkelen. "Het heeft veertien maanden geduurd", aldus Westebring. "Dat was soms wel frustrerend. We gingen van advocaat naar app-bouwer."



De app heet Unplug and Play is sinds vorige week te downloaden voor Android en Apple. "Toen is er een fles champagne opengegaan, wel twee", lacht de voorzitter. "We hebben dat wel even gevierd met z'n allen."



'Sociale werkwijze'

Het kantoor in Emmen heeft een andere werkwijze dan grote boekingskantoren. "Wij brengen de muzikanten in contact met de aanvrager. En diegene die het optreden wil, betaalt de artiesten zelf", legt Westebring uit. Als artiesten vertegenwoordigd worden door een boekingskantoor, gaat het geld naar dat kantoor. "Het kantoor houdt dan een deel zelf, dat blijft altijd een grijs gebied hoeveel geld dat dan is."



"Wij geloven in de transparantie en het sociale aspect van onze werkwijze", aldus Westebring. Unplug and Play vraagt 29.50 euro aan bemiddelingskosten en hoopt op drieduizend boekingen dit jaar. "We hopen dat de app nu heel Nederland gaat veroveren."