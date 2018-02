Deel dit artikel:











Grote drukte in ziekenhuizen van Treant door griepepidemie Het is druk in de ziekenhuizen van de Treant Zorggroep, zoals het Refaja in Stadskanaal. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

EMMEN - Het is enorm druk in de ziekenhuizen van de Treant Zorggroep in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. Dat komt door de aanhoudende griepepidemie.

Geschreven door Steven Stegen

In de drie ziekenhuizen is nog een zeer beperkt aantal bedden beschikbaar. De medisch specialisten hebben het dringende verzoek gekregen te kijken of het mogelijk is patiënten eerder te ontslaan, zo blijkt uit een interne memo. “We kijken zeker of mensen eerder naar huis kunnen, maar daar gaan we heel zorgvuldig mee om”, aldus woordvoerder Stefan Wesselink.



Geen opnamestop

Volgens Wesselink is het weliswaar druk, maar kunnen de medewerkers in het Scheper Ziekenhuis, Ziekenhuis Bethesda en het Refaja Ziekenhuis het nog wel aan. “We hebben gewoon te maken met een heel heftige griep, die bovendien erg lang aanhoudt. Maar van een opnamestop is geen sprake.”



Treant probeert wel om patiënten naar andere ziekenhuizen door te verwijzen, maar ook daar speelt het probleem van een beperkt aantal beschikbare bedden, blijkt uit de memo.