Jouw mening: de teelt van lelies moet verboden worden

In de Drentse wateren zitten veel te veel resten van bestrijdingsmiddelen. Dat bleek afgelopen week tijdens het symposium over bestrijdingsmiddelen dat gehouden werd door de Natuur en Milieufederatie.

Gemiddeld gebruiken Nederlandse boeren 7,4 kilo bestrijdingsmiddelen per hectare. In vergelijking met de boeren binnen de Europese Unie is dit hoog: zij gebruiken gemiddeld 2,5 kilo per hectare. Voor de teelt van lelies wordt echter veel meer bestrijdingsmiddelen gebruikt: 135 kilo per hectare.Een deel van deze bestrijdingsmiddelen komt in de Drentse wateren terecht. Is dat gevaarlijk? Het antwoord op die vraag is nog onduidelijk. Hoewel er wel onderzoek per stof wordt gedaan, is het gevolg van het 'stapel'-effect van verschillende stoffen bij elkaar nog onduidelijk.Wel is duidelijk dat insecten door de bestrijdingsmiddelen in het water massaal het lootje leggen. En dat heeft gevolgen voor de natuur. Insecten staan aan de basis van de voedselpiramide van veel dieren. Als die er niet meer zijn, valt de voedselbron voor veel dieren weg.De lelieteelt is dus één van de grootste boosdoeners wat betreft het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Moet lelieteelt daarom verboden worden? Of moeten alle boeren de handen ineen slaan en samen tot een oplossing komen? Onze stelling van deze week is:Vorige week vroegen wij of natuurgebieden er ook voor het houden van evenementen zijn. Ruim 74 procent van de stemmers was het hier niet mee eens. Ook op Twitter (85 procent), Facebook (85 procent) en Instagram (80 procent) was de meerderheid het niet eens met de stelling.