Uitmarkt Emmen en stadsbarbecue worden samengevoegd De Uitmarkt van vorig jaar (foto: Maarten Sluiter/gemeente Emmen)

EMMEN - De Uitmarkt Emmen en de jaarlijkse stadsbarbecue worden dit jaar voor het eerst samengevoegd.

Geschreven door Janet Oortwijn

De Uitmarkt in Emmen werd altijd gezamenlijk gehouden met de stadsbarbecue, maar niet op dezelfde plaats.



Handen ineen

"We deden altijd ieder ons ding in hetzelfde weekend", zegt Jannet Westebring, voorzitter van Unplug and Play artiestenvereniging, die de jaarlijkse stadsbarbecue organiseert. "En we vertegenwoordigen allebei kunst en cultuur."



Daarom sloegen beide organisaties de handen ineen om gezamenlijk op te trekken. In Stichting Uitmarkt Emmen zijn Loods13, Atlas Theater, CBK en de Kunstbeweging vertegenwoordigd.



Foodtrucks en muziek

De eerste editie van de 'Uitmarkt Emmen Stadbbq Edition' wordt in het weekend van 8 en 9 september georganiseerd in de oude dierentuin. Daar zijn foodtrucks te vinden, treden bands op en wordt een markt georganiseerd. Ook is er theater en een kinderspeelplaats. "Er komen ook een aantal grote namen, maar welke dat zijn, is nog niet helemaal zeker", zegt Westebring.



"Vorig jaar is iedereen weggeregend", vervolgt Westebring. "We maken nu ook een plan voor slecht weer."