Deel dit artikel:











Man (58) opgepakt voor overval op Big Bazar in Emmen Twee mannen overvielen de Big Bazar in Emmen gisteren (foto: Van Oost Media)

EMMEN - In Emmerhout is vanmiddag een man opgepakt voor de overval op de Big Bazar in Emmen gisteren.





Lees ook: Overval op Big Bazar in Emmen

Gistermiddag rond 16.30 uur liepen de twee overvallers de winkel aan de Houtweg in Emmen in. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en pakten geld uit de kassa.



Getuigen zagen hoe de twee er samen op één fiets vandoor gingen. Ze reden in de richting van Laan van het Kinholt. Waar ze daarna naartoe gingen, is niet bekend. Het gaat om een 58-jarige inwoner van Emmen. De tweede verdachte wordt nog gezocht.Gistermiddag rond 16.30 uur liepen de twee overvallers de winkel aan de Houtweg in Emmen in. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en pakten geld uit de kassa.Getuigen zagen hoe de twee er samen op één fiets vandoor gingen. Ze reden in de richting van Laan van het Kinholt. Waar ze daarna naartoe gingen, is niet bekend.