'Discobus Meppel vertoonde geen mankementen'

MEPPEL - De touringcar waaruit dit weekend in Meppel twee tieners vielen, had geen mankementen. Dat laat taxibedrijf Huisman, de eigenaar van de bus, in een schriftelijke reactie weten.

De 18-jarige man uit Wanneperveen en de 17-jarige jongen uit Giethoorn kwamen tegen een deur van de bus aan, die op dat moment openging. De jongens vielen op straat en raakten gewond . Ze zijn met verwondingen aan hun hoofd naar een ziekenhuis gebracht.Uit onderzoek naar de bus blijkt dat de deuren niet zomaar open konden zijn gegaan tijdens het rijden, staat in een reactie van het bedrijf. "Het vermoeden is dat iemand een van de noodknoppen heeft ingedrukt. Nadat de knop is ingedrukt, is er een melding af te lezen op het dashboard. Dit is geconstateerd door de chauffeur en vastgelegd op een foto."Met de schriftelijke reactie wil het bedrijf reageren op de kritiek die ze zaterdagnacht kregen. "We zijn hierdoor in een benarde positie terechtgekomen zaterdagnacht en hebben kritiek gekregen die nu onterecht blijkt te zijn."De politie kan nog niet bevestigen dat er geen mankementen aan de bus zijn geconstateerd.