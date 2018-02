Deel dit artikel:











Zwaargewonde bij woningbrand in Beilen Twee personen zijn gewond geraakt bij een woningbrand in Beilen (foto: Persbureau Meter)

BEILEN - Bij een woningbrand aan De Hultinge in Beilen zijn vanmiddag een man en een vrouw gewond geraakt. De vrouw is in zorgwekkende toestand afgevoerd naar het ziekenhuis in Groningen.

De brand brak rond 15.00 uur uit en is inmiddels geblust. Vanwege de ernst van de brand werd een traumahelikopter opgeroepen. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niks bekend.