Enthousiasme op Twitter over foto van hermelijn in De Onlanden

'Een cadeautje'. Zo noemt fotograaf Mark Schuurman het moment waarop hij afgelopen zondag een hermelijn in wintervacht in De Onlanden mocht vastleggen.

Afgelopen zondag reed Schuurman met zijn camera door De Onlanden op zoek naar een roerdomp. "Al snel bleek dat dat er niet inzat. Toen ik verder reed, zag ik ineens iets wits heen en weer roetsjen. Ik heb snel de auto geparkeerd en toen zag ik de hermelijn zitten. Een heel bijzonder moment. Het was echt een toevalstreffer."Schuurman zette de foto op Twitter en dat bleek een schot in de roos. De foto is op dit moment 387 keer geretweet en heeft 2.333 likes. En dat had Schuurman niet verwacht."Ik plaats wel vaker een foto op Twitter, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben er door overdonderd. Maar ik vind het prachtig dat hier zoveel mensen van genieten."