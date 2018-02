Veenkoloniën krijgt definitief groot windpark

DEN HAAG - De bouw van een windpark met 45 windmolens in de Veenkoloniën kan definitief doorgaan. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Met de uitspraak komt een einde aan jaren van procederen. Er is geen hoger beroep mogelijk.Er is veel verzet tegen de plannen voor een groot windmolenpark van het ministerie van Economische Zaken. Een veelgehoord bezwaar is dat er geen draagvlak is voor de komst van windmolens in het gebied. Maar volgens de Raad van State is voldoende draagvlak geen vereiste om de plannen te laten doorgaan."Bij projecten zoals dit windpark spelen veel belangen een rol. Het is aan de ministers om een afweging te maken tussen het nationale belang van een duurzame energievoorziening en de belangen van de omwonenden."In totaal werden achttien beroepschriften ingediend tegen het inpassingsplan van het windmolenpark Drentse Monden Oostermoer.De zitting daarover diende op 14 en 15 september vorig jaar. Aanvankelijk werd een uitspraak vorig jaar december verwacht, maar de Raad van State had meer tijd nodig om alle bezwaren zorgvuldig te bekijken.De bezwaren kwamen onder meer van Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond, Het Drentse Landschap, de Bond Heemschut, Platform Storm, Wind Nee en Tegenwind Veenkoloniën. Een van de bezwaarschriften is 350 pagina's groot.De bezwaarmakende partijen vrezen voor onder meer slagschaduw, geluidsoverlast en voor gezondheidsrisico's.Eerst was het plan nog groter, maar één rij windmolens bij Drouwenermond is geschrapt. Het lintdorp zou anders ingesloten worden tussen twee rijen windmolens. Dat geldt ook voor Gasseltenijveenschemond, maar daar is tot dusver geen rij geschrapt.