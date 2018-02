Fietsers Emmen ontevreden over verkeersveiligheid

EMMEN - Uit onderzoek van de ANWB is gebleken dat meer dan een kwart van de Emmenaren zich onveilig voelt op de fiets.

De ANWB deed onderzoek onder haar leden in 28 Nederlandse gemeenten, waaronder in de gemeenten Assen en Emmen. Assen komt er relatief goed uit: 20 procent van de deelnemende ANWB-leden voelt zich onveilig op de fiets. In Emmen is dat percentage hoger: daar voelt 26 procent van de deelnemers zich onveilig op de fiets."Ik ervaar zeker onveilige situaties in Emmen. Dit komt voornamelijk doordat automobilisten geen voorrang geven aan fietsers. Bij mij is het in december misgegaan. Ik was betrokken bij een ongeluk. Dit resulteerde in een pijnlijke elleboog, waar ik nog steeds last van heb", vertelt Linda van Beek."Ik denk dat automobilisten er beter op geattendeerd moeten worden dat fietsers in sommige gevallen voorrang hebben. Fietsers worden vaak over het hoofd gezien", vindt Van Beek.Van de ruim 1.400 stemmers op onze stelling (' Ik voel me veilig op de fiets ') geeft bijna 40 procent aan zich onveilig te voelen.