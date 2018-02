Molukkers tekenen condoleanceregister Ruud Lubbers

ASSEN - "We hebben heel goede herinneringen aan deze minister-president." Augustinus Tuparia looft de rol die oud-premier Ruud Lubbers eind jaren tachtig speelde bij het voor een groot deel wegwerken van de enorme werkloosheid onder Molukkers.

Vandaag is de regeringsleider die premier was van Nederland van 1982 tot 1994 begraven in Rotterdam. Ook Molukkers tekenden het condoleanceregister, zegt Tuparia.Tuparia was destijds voorzitter van de Molukse wijkraad. Hij drong aan op gesprekken over de achterstandssituatie van Molukkers met de regering. "De werkloosheid was toen gigantisch groot. Bijna het drie- tot viervoudige van het gemiddelde onder de Nederlandse beroepsbevolking. Je kunt spreken van een ernstige situatie."De Drentse inbreng bij het tot stand komen en de uitvoering van de Gemeenschappelijke Verklaring, die onder oud-premier Lubbers tot stand kwam, was groot. De Asser dominee ds. Samuel Metiary leidde de gesprekken met de regering. Toenmalig commissaris van de koningin in Drenthe Ad Oele sprak daarover met de betrokken ministeries. En een landelijk Steunpunt Educatie Molukkers kwam onder leiding te staan van Marga Kool."Meer dan duizend, misschien wel 1.400 tot 1.500 jonge Molukkers vonden een baan. En Lubbers zag het belang van de overeenkomst. Hij dacht van we hebben al een politiek meningsverschil met de Molukkers. En dan komt daar ook nog de grote werkloosheid bij. Waar zou dat toe gaan leiden? En dat was de heldere blik van Lubbers", zegt Tuparia.Volgens Tuparia zijn Molukkers de oud-premier daar dankbaar voor: "Op zijn minst de meer dan duizend Molukkers die daardoor een baan kregen. Die weten de oorsprong daarvan. Ik spreek vrienden, mijn generatiegenoten die toen actief waren, en zij hebben het condoleanceregister getekend."Tuparia staat nog altijd achter de overeenkomst van toen. "Het was een hele belangrijke bijdrage aan het welzijn van de Molukkers in Nederland. Het was wel een taboe om toen over de politieke meningsverschillen te praten. Maar de regeling was in ieder geval een gebaar. En dat overheerst absoluut in mijn herinnering aan Lubbers."