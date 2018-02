Handelaar uit Emmen kan voor 60.000 euro schikken in afvalzaak Hardenberg

DEN HAAG/EMMEN - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is bereid tot een schikking met een afvalhandelaar uit Emmen. Dit bleek vandaag bij de Raad van State in Den Haag.

Met het betalen van 60.000 euro kan de afvalhandelaar overal van af zijn. Aanvankelijk eiste de ILT van de inwoner van Emmen 200.000 euro aan dwangsommen en 107.000 euro voor de opruimkosten.De man uit Emmen parkeerde in 2015 een grote partij huisvuil uit Ierland op een bedrijfsterrein aan de Handelsstraat in Hardenberg. ILT sommeerde de handelaar 917 balen afval weg te halen. Toen dat niet gebeurde liet ILT het op zijn kosten afvoeren naar een verwerkingsbedrijf. De handelaar zegt de geëiste bedragen niet te kunnen betalen. ILT gaf vandaag aan te willen schikken voor 60.000 euro, waarvan de afvalhandelaar al 15.000 euro betaald heeft.De handelaar heeft in 2015 zeventien dagen in de cel gezeten. Zijn strafzaak heeft nog steeds niet gediend omdat een getuige uit Ierland moet worden gehoord. Ook heeft hij de gemeente Hardenberg een dwangsom moeten betalen van 43.000 euro. De Emmenaar voelt zich schandalig behandeld door de ILT, zei hij vandaag.Het in 2015 uit Ierland geïmporteerde huisvuil zou aanvankelijk bij een bedrijf in Heeten worden verwerkt. Volgens de afvalhandelaar was daar onverwacht niet genoeg plaats waarna hij op zoek moest naar een opslagterrein. Dat werd de Handelsstraat in Hardenberg. Volgens de gemeente ontstond er onrust in de omgeving over de onbekende afvalstoffen.De handelaar wil nu een civiele rechtszaak gaan voeren tegen het verwerkingsbedrijf Wigink in Heeten. Hij vindt dat dit bedrijf het afval had moeten terugnemen. De advocaat van de man uit Emmen en de ILT gaan in gesprek. De Raad van State wil binnen twee weken bericht en komt over ongeveer drie maanden met een uitspraak.