Drents Museum ontvangt bijna 4,5 ton dankzij loterij

ASSEN - Het Drents Museum heeft vandaag een bedrag van 439.504 euro gekregen van de BankGiro Loterij.

Het Drents Museum in Assen krijgt jaarlijks een bijdrage van 300.000 euro. Voor het museum, dat sinds 2008 partner van de loterij is, komt er dit jaar 139.504 euro bovenop, omdat fans van het museum dit via de BankGiro Loterij bij elkaar speelden.In totaal ontvingen 78 musea en andere culturele instellingen in heel Nederland een schenking van de BankGiro Loterij. Dankzij haar deelnemers kan de loterij dit jaar ruim 74,8 miljoen euro schenken aan cultuur in Nederland. Dat is 8 miljoen euro meer dan vorig jaar.Vorige week werd Het Gevangenismuseum in Veenhuizen al verrast met een bijdrage van 600.000 euro voor de aanpassing en herinrichting van het museum.