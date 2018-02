Kamervragen over onderzoek van Treant naar één kraamafdeling

HOOGEVEEN/EMMEN - Het bericht dat Treant Zorggroep onderzoek doet naar één kraamafdeling voor de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal leidt tot Kamervragen van de PvdA.

Kamerlid Sharon Dijksma wil van de minister Bruins van Medische Zorg weten wat hij van dit voorstel vindt.Het Dagblad van het Noorden meldde gisteren dat Treant naar het plan kijkt om de kraamzorg te concentreren in Emmen . Bevallen in Hoogeveen en Stadskanaal zou dan niet meer mogelijk zijn. Volgens medewerkers is er intern gezegd dat er een onderzoek komt naar concentratie in Emmen.De PvdA geeft in de Kamervragen aan dat concentratie van zorg nooit mag leiden tot te lange reistijden bij spoedgevallen. Verder wil Dijksma dat de minister garandeert dat de bevallingszorg voor vrouwen in Drenthe niet in gevaar komt.De partij vraagt verder of er ook voor andere regio's in Nederland verschraling van de zorg dreigt door een tekort aan artsen. De minister wordt gevraagd of er mogelijkheden zijn om sneller voldoende kinderartsen te krijgen.Ook de PvdA in Drenthe reageert bezorgd en stelt daarom schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten. De partij haalt daarbij de sluiting van de afdeling verloskunde in Meppel aan. Die sluiting werd in 2012 aangeduid als verantwoorde stap, omdat bevallingen nog in Hoogeveen konden plaatsvinden. Mocht de kraamafdeling in Hoogeveen verdwijnen, dan is Zuidwest-Drenthe geheel aangewezen op Emmen of Zwolle.Treant laat weten dat er inderdaad een onderzoek loopt, maar dat het nog geen uitgemaakte zaak is dat alles naar Emmen gaat. Kraamzorg zou ook op twee locaties kunnen blijven.