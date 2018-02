Deel dit artikel:











Programma districtsbeker voetbal Programma 1/16e finales bekervoetbal

VOETBAL - Deze week wordt er weer gestreden in de strijd om de noordelijke districtsbeker. We zijn inmiddels aangekomen bij de 1/16e finales, met daarbij nog zeven clubs uit Drenthe: HZVV, Achilles 1894, Drenthina, DZOH, SVBO, Alcides en Hoogeveen (zondag).

De 16 duels worden vandaag, morgen of donderdag gespeeld.



Hieronder het complete programma:



vanavond

DZOH - Staphorst

Groningen - Urk

Flevo Boys - Mamio

Balk - BCV

Be Quick Dokkum - Drenthina



morgen

Zeerobben - Hoogeveen zondag

Heerenveen - Oranje Nassau

Drachtster Boys - Jubbega

Pelikaan S - Franeker

LAC Frisia 1883 - Zuidhorn

Be Quick 1887 - HZVV

The Knickerbockers - VC Trynwalden

Alcides - Oudehaske

VEV'67 - Stadspark

FVC - Bedum



donderdag

Achilles 1894 - SVBO