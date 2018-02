Deel dit artikel:











De Tamboer in Hoogeveen wordt een overkoepelend cultuurhuis De Tamboerpassage (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Hoogeveen krijgt een groot cultuurhuis in het gebied waar nu de Tamboer gevestigd is. De gemeente Hoogeveen wil 150.000 euro steken in de uitwerking van een nieuw ontwerp van theatercomplex de Tamboer.

Geschreven door Josien Feitsma



Alle cultuurvoorzieningen van de stad, zoals de bibliotheek, Scala, Punt H, het nieuwe poppodium en Science Drenthe, komen straks samen in één pand. Samen met een architect wordt nu een voorlopig voorontwerp gemaakt om te kijken hoe alles eruit komt te zien en wat het plan kost. De Tamboerpassage blijft hierbij intact.



'Meer met hetzelfde geld'

Wethouder Erik Giethoorn heeft er al een beeld bij: "Je kunt je wel voorstellen dat als je meerdere instellingen op een bepaalde oppervlakte samenbrengt, dat je dan de hoogte in gaat. Dat je misschien wat in de kelder moet gaan doen en dat je de pui, waar nu nog de vijver nog voor ligt, iets naar voren moet halen."



Het samenvoegen van alle culturele voorzieningen noemt Giethoorn vooral goed voor de efficiëntie. "We kunnen straks meer doen met hetzelfde geld."



'Vijf tot tien jaar'

Maar voordat het plan rond is moet er nog heel wat gebeuren. Zo moet de gemeente bijvoorbeeld besluiten wat er met de huidige panden van de bibliotheek en het scala-centrum moet gaan gebeuren en hoe het plan gefinancierd wordt. "Het gaat misschien nog wel vijf tot tien jaar duren. Het is ook een enorme investering. Maar het gaat zeker passen en het ziet er dadelijk fantastisch mooi uit", aldus Giethoorn.



De gemeenteraad besluit in september of ze akkoord gaat met het nieuwe plan.