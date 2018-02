Ook tweede verdachte overval Emmen aangehouden

EMMEN - De politie heeft vanavond een tweede verdachte opgepakt voor de overval op de Big Bazar in Emmen. Het gaat om een man uit Emmen.

De winkel in Emmerhout werd gistermiddag rond 16.30 uur overvallen. Twee mannen bedreigden een medewerker met een vuurwapen en pakten geld uit de kassa. Het duo wist in eerste instantie te ontsnappen.Vanmiddag werd een 58-jarige inwoner aangehouden en vanavond is een tweede verdachte uit Emmen opgepakt. De leeftijd van de man is nog onbekend.