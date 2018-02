Geopark de Hondsrug is op zoek naar meer budget

EXLOO - De stichting Geopark de Hondsrug is op zoek naar extra budget. Daarvoor zoeken ze fondsen bij onder andere overheden. Daarmee zouden bijvoorbeeld lesprogramma's gemaakt kunnen worden over de Hondsrug.

De Hondsrug is ontstaan in de ijstijd en vormt een hoge rug in het landschap die loopt van Coevorden tot midden in de stad Groningen. Rondom de Hondsrug zijn veel hunebedden te vinden. Dorpen als Exloo zijn op de rand van deze zandrug gebouwd.Geopark de Hondsrug probeert meer aandacht te genereren voor het gebied. Toerisme is daarin belangrijk, maar ook educatie. Gisteren kregen ze van het Nederlands Unesco Comité te horen dat ze ook de komende jaren de Unesco status behouden. En dat geeft mogelijkheden. Maar die mogelijkheden kosten wel geld.En daarom gaat het bestuur met overheden en betrokken partijen in gesprek. De stichting Geopark de Hondsrug heeft op dit moment een budget van 3,5 ton. "Dat klinkt veel", zegt voorzitter Jacob Bruintjes. "Maar voor een organisatie als de onze is dat weinig. En ondanks dat doen we er heel veel mee."Voldoende is het volgens Bruintjes niet om alles goed te doen. "We moeten wat extra's doen volgens Unesco. Dat moeten we met heel weinig mensen doen. Een beetje extra steun zou wel mooi zijn. Voor een educatief medewerker bijvoorbeeld."Gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe is bereid om in gesprek te gaan met de stichting over extra budget. "Ook wij vinden educatie belangrijk", zo zegt Bijl. "We moeten met de overheden in het gebied kijken hoe we dit kunnen ondersteunen. Maar dan moet de stichting wel met goeie plannen komen."