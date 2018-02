Man uit Emmen krijgt werkstraf in zaak rond dierenporno

LEEUWARDEN - Een 59-jarige man uit Emmen is vandaag voor het bezit en het maken van dierenporno door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur.

Een tweede verdachte, een 54-jarige ex-inwoner van Emmen die momenteel in Spanje woont, kreeg tien dagen cel opgelegd. Bij hem kon alleen het bezit van afbeeldingen waarop mensen seks hebben met dieren bewezen worden, meldt Dagblad van het Noorden Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden in de zaak van de 59-jarige verdachte zeven maanden cel. De rechtbank hield sterk rekening met de ouderdom van de zaak, de feiten dateren van begin 2015.De 59-jarige man is voormalig eigenaar van een seksclub. Daar zijn duizenden foto's en filmpjes gevonden waarop vrouwen seks met dieren hebben. Op het materiaal zijn paarden, pony's en honden te zien. Een van de honden is die van de eigenaar. Een oud-werkneemster deed begin 2015 aangifte van verkrachting. Ook zou ze, nadat ze gedrogeerd was, gedwongen seks met dieren hebben gehad. Zo kwam de zaak aan het rollen.De man ontkende er iets mee te maken te hebben en beweerde dat de beelden overblijfselen waren van de tijd dat dierenporno nog niet verboden was. Hij zou sowieso niet betrokken zijn geweest bij het maken ervan. Volgens hem was er een complot tegen hem gesmeed, onder andere door de ex-werkneemster en een ex-partner.