Deel dit artikel:











E&O uit bekertoernooi na nederlaag tegen Lions Trainer Joop Fiege tijdens een time-out (Foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - E&O is er niet in geslaagd te stunten in het bekertoernooi. In Limburg was Lions met 30-24 te sterk.

E&O begon goed aan de wedstrijd en nam brutaal een 5-7 voorsprong. Nadat een kans op 5-8 werd gemist, nam Lions het initiatief en nam op 8-7 weer de leiding.



Even leken de Emmenaren onder de voet te worden gelopen. De Limburgers kwamen op 15-11, maar een agressieve dekking en een paar missers later ging E&O rusten met een 17-16 achterstand.



Tweede helft

Direct na rust speelde E&O met een man meer na een twee minuten tijdstraf voor de Lions, maar kon niet profiteren. De thuisclub scoorde twee treffers met een man minder.



De nummer vier van de Eredivisie gaf de nummer vier van de BENE-League ook in de tweede helft goed partij, maar keek, met nog een kwartier te spelen, tegen een 24-20 achterstand aan.



In de slotfase kon het team van trainer Joop Fiege niet voor een stunt zorgen en ligt, na een 30-24 nederlaag, uit het bekertoernooi. Zaterdag wacht in de competitie een uitwedstrijd tegen koploper Houten.