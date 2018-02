Deel dit artikel:











Kranenbedrijf opent nieuwe vestiging in Meppel Hiab opent in Meppel onder meer een nieuwe fabriek (foto: Hiab)

MEPPEL - Laad- en loskranenbedrijf Hiab, onderdeel van Cargotec, opent in Meppel een nieuwe fabriek en een competentiecentrum. Bij de kraanfabrikant levert dat vijftien tot twintig banen op.

Het centrum wordt gevestigd in het voormalige fabriekspand van Talen Carrosseriebouw aan de Pieter Mastebroekweg. De verkoop- en serviceorganisatie van Cargotec, die al vele jaren aan de Oeverlandenweg in Meppel is ondergebracht en zo’n 100 arbeidsplaatsen telt, blijft daar gevestigd.



Cargotec schrapte vier jaar geleden nog ongeveer 50 van de 150 banen. Bij Hiab werken wereldwijd zo’n 3.300 werknemers. De omzet van moederorganisatie Cargotec bedroeg vorig jaar 3,3 miljard euro.