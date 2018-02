D66 Assen wil door met wethouder Anry Kleine Deters

ASSEN - D66 Assen wil graag door met wethouder Anry Kleine Deters. De partij heeft unaniem besloten dat ze opnieuw wethouderskandidaat is.

"We zijn er van overtuigd dat wij samen met haar het verschil kunnen maken", aldus de partij.Kleine Deters is sinds oktober vorig jaar wethouder in Assen. Ze volgde Maurice Hoogeveen op, die na bijna acht jaar stopte als wethouder. ​"In deze periode heeft zij indruk gemaakt door de wijze waarop zij complexe dossiers heeft opgepakt en aangepakt", vindt D66 Assen.Kleine Deters heeft zich de afgelopen tijd onder meer beziggehouden met complexe dossiers als de binnenstadsvisie.Kleine Deters was voor D66 eerder wethouder in de gemeente Emmen van 1999 tot 2002. Later was ze namens Progressief Westerveld, een combinatie van GroenLinks en D66, zeven jaar wethouder in de gemeente Westerveld. Dat was ze tot de verkiezingen in 2014. Daarna runde ze een adviesbureau en was ze voorzitter van D66 Zuidoost-Drenthe.