Dapper DZOH heel dichtbij bekerstunt tegen Staphorst

VOETBAL - Aan het einde van de reguliere speeltijd stond het 2-2 en leek het bekerduel in de 1/16e finales tussen DZOH en Staphorst af te stevenen op penalties, maar in de blessuretijd trok de regerend bekerwinnaar de wedstrijd toch nog naar zich toe: 2-3.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

'Bij strafschoppen heb je als kleine club voordeel'

DZOH-trainer Martin Drent was na afloop trots op zijn team, dat knokte voor iedere meter, maar stak de teleurstelling ook niet onder stoelen of banken. "Je hoopt dat het 2-2 blijft. Natuurlijk was dat op basis van het spel niet verdiend geweest, maar wel op basis van alles wat mijn spelers hebben gedaan. In de strafschoppenserie heb je als kleine club altijd een voordeel. Daar hoopte ik wel op.. tot die laatste minuut."



Perfecte scenario

Het scenario voor DZOH verliep perfect. Allereerst omdat het duel op het hoofdveld in Emmen werd afgelast. Het doelgebied was door de vorst keihard en dus moest er worden uitgeweken naar het kunstgrasveld. Een veld zonder omheining, met meer rubberen korrels dan kunstgras en met minimale verlichting. Bovendien kwam DZOH in de eerste helft op voorsprong in één van de spaarzame aanvallen (doelpunt Tim Aasman) en bleek DZOH-doelman Jordy Tent in bloedvorm.



Tweede helft

Pas diep in de tweede helft kwam Staphorst op gelijke hoogte door een treffer van Martijn Brakke. Kort daarna leek oud-Zwartemeer-, Nieuw Buinen- en SVBO-speler Mike Reuvers de wedstrijd met een gelukje te beslissen, maar DZOH rechtte haar rug en scoorde schitterend gelijk. Het was opnieuw Aasman die scoorde.



Hein Uuldriks

Op basis van de passie van DZOH en de toch wel teleurstellende afronding bij Staphorst had de thuisclub de strafschoppenreeks verdiend, maar die kwam er niet. Invaller Hein Uuldriks zorgde koppend uit een corner voor de beslissing.