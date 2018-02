Deel dit artikel:











Uitslagen bekervoetbal Uitslagen bekervoetbal

VOETBAL - DZOH is er niet in geslaagd te stunten in de noordelijke districtsbeker. De zaterdagtweedeklasser verloor op eigen veld, in blessuretijd, met 2-3 van regerend bekerwinnaar Staphorst.





Flevo Boys- Mamio 3-1

Balk - BCV

DZOH - Staphorst 2-3

LAC Frisia 1883 - Zuidhorn 1-0

Groningen - Urk 0-5



Lees ook: Dapper DZOH dichtbij bekerstunt tegen Staphorst



programma morgen

Zeerobben - Hoogeveen zondag

Heerenveen - Oranje Nassau

Drachtster Boys - Jubbega

Pelikaan S - Franeker

LAC Frisia 1883 - Zuidhorn

Be Quick 1887 - HZVV

The Knickerbockers - VC Trynwalden

Be Quick Dokkum - Drenthina

Alcides - Oudehaske

VEV'67 - Stadspark

FVC - Bedum



donderdag

Achilles 1894 - SVBO



27 februari

Be Quick Dokkum - Drenthina Hieronder alle uitslagen in de 1/16e finales van de beker:Flevo Boys- Mamio 3-1Balk - BCVDZOH - Staphorst 2-3LAC Frisia 1883 - Zuidhorn 1-0Groningen - Urk 0-5Zeerobben - Hoogeveen zondagHeerenveen - Oranje NassauDrachtster Boys - JubbegaPelikaan S - FranekerLAC Frisia 1883 - ZuidhornBe Quick 1887 - HZVVThe Knickerbockers - VC TrynwaldenBe Quick Dokkum - DrenthinaAlcides - OudehaskeVEV'67 - StadsparkFVC - BedumAchilles 1894 - SVBOBe Quick Dokkum - Drenthina