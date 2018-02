Deel dit artikel:











Wethouder Hofstra gaf juiste informatie, maar was niet handig Zo ziet het braakliggende terrein van de Prins Bernardhoeve er nu uit (foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe)

TYNAARLO - Loog wethouder Nina Hofstra (VVD) over de mogelijke komst van een tijdelijke supermarkt bij de oude Prins Bernardhoeve of niet? Nee, zegt de voltallige raad van gemeente Tynaarlo.

Maar, het blijft volgens de raad een merkwaardige gang van zaken. En dus moet de wethouder beter gaan communiceren met de Albert Heijn en later nog een paar overgebleven vragen beantwoorden van de raad.



Hoe zit het ook alweer?

Al jaren wil eigenaar Hans Hendrikse van de Albert Heijn in Zuidlaren een tijdelijke supermarkt bouwen op het terrein van de voormalige Prins Bernardhoeve. Zijn supermarkt is te klein en heeft te weinig parkeerruimte. De gemeente begreep zijn probleem en verstrekte twee jaar geleden een vergunning.



Ondertussen staat de tijdelijke supermarkt er nog niet en zijn afspraken gemaakt met twee extra supermarkten die zich ook op het terrein willen vestigen. Door die afspraak kunnen er snel grotere (en permanente) supermarkten komen op het terrein en is een tijdelijke supermarkt niet nodig.



Over precies deze afspraak is onduidelijkheid ontstaan. De eigenaar van de Albert Heijn zegt nog steeds een tijdelijke supermarkt te willen en de wethouder zegt dat hij hiervan heeft afgezien.



Fel debat

Wethouder Nina Hofstra weert zich kranig tegen de vele kritische vragen. "Als je de overtuiging hebt dat je gelijk hebt, maar het moet ophalen in een politieke arena, dan mag je er ook vol passie en emotie staan," zegt Hofstra later over haar optreden.



De wethouder wordt zelfs een paar keer aangesproken op haar felle houding jegens de raad. "Dit is geen manier van met elkaar omgaan," zegt Koos Dijkstra (PvdA).



Motie haalt het niet

Naast Leefbaar Tynaarlo uit ook collegepartij PvdA zich kritisch. "We keuren uw aanpak af," zegt raadslid Dijkstra. "U heeft ons niet juist en volledig beantwoord en we adviseren dat u meer samenwerkt met de belanghebbende partijen."



Een motie van Leefbaar Tynaarlo haalt het echter bij verre na niet. In de motie stelt de partij voor om dit dossier aan een andere wethouder te geven. "Wettelijk gezien kan dat niet eens," zegt D66 nog, maar de motie blijft staan en geen van de andere partijen stemt voor. Volgens hen lichtte de wethouder de raad goed voor.



Aan het eind van het debat zegt Hofstra toe het gesprek aan te gaan met de Albert Heijn: "Niet alleen per e-mail, ook face-to-face." Want nog steeds is niet duidelijk of de supermarkt wil samenwerken met de twee andere supermarkten of dat ze vasthoudt aan het idee van een tijdelijke supermarkt op het braakliggende terrein.