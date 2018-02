Deel dit artikel:











De Leeuw van Harkemase Boys naar ACV Jim de Leeuw (foto: www.harkemaseboys.nl)

VOETBAL - Verdediger Jim de Leeuw verruilt na dit seizoen Harkemase Boys voor het Asser ACV.

De 22-jarige De Leeuw is bezig aan zijn eerste seizoen in Friesland. Daarvoor speelde hij tien seizoenen voor FC Groningen. De Leeuw, die in de stad Groningen woont, begon met voetballen bij GVAV-Rapiditas.



Voordat hij overstapte naar Harkemase Boys maakte hij twee seizoenen deel uit van de beloften van FC Groningen. De Leeuw is blij met zijn overgang naar ACV: “Het is een mooie club in het Noorden. Ik heb veel zin om voor ACV te gaan spelen.”